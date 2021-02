WWE SmackDown: Rüttelt Daniel Bryan WrestleMania nochmal durch?

Bei WWE Friday Night SmackDown zeichnet sich der Gegner für Roman Reigns bei Fastlane ab. Gibt es in Bezug auf WrestleMania 37 noch eine Überraschung?

Bei WWE Friday Night SmackDown zeichnete sich in recht klarer Manier das Universal-Titelmatch für die kommende Großveranstaltung Fastlane ab, die letzte vor dem Jahreshöhepunkt am 10. und 11. April.

Bei Fastlane am 21. März scheint es ein weiteres Titelmatch zwischen Reigns und Daniel Bryan zu geben - den Reigns bei No Escape (Elimination Chamber) am vergangenen Sonntag unrühmlich besiegt hatte.