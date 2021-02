Skispringen: Althaus hofft auf WM-Medaille im Mixed

Im Mixed am Sonntag (17.00 Uhr) gehen zwei Männer und zwei Frauen für Deutschland an den Start.

Auch Frauen-Bundestrainer Andreas Bauer hofft auf die erste Medaille. "Natürlich wird es nicht so leicht wie in den Jahren vorher. In Lahti 2017 und auch in Seefeld 2019 waren wir schon leicht dominant. Es wird sicher sehr schwer, aber bei einer WM kann viel passieren", sagte Bauer.