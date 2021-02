Speerwurf-Olympiasieger Röhler warnt: "Eines Tages haben wir keine Top-Sportler mehr"

Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), warnt ebenfalls: "Es ist beängstigend, was da im Kinder- und Nachwuchsbereich offenkundig wird." Es gebe "momentan so gut wie keine neuen Mitglieder in den Vereinen", viele würden zudem austreten. "Hoffnungsvolle Nachwuchsathleten werden uns verloren gehen. Ganze Jahrgänge werden deutlich geschwächt in die Zukunft gehen", sagte Hörmann.