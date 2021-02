Streit im Kabinentrakt nach umkämpftem Duell in Bremen

Schon während der Partie war es immer wieder zu Diskussionen am Spielfeldrand gekommen, Hütter sah in der Schlussphase die Gelbe Karte. "Irgendwann platzt einem der Kragen, das hat mit einem Niveau nichts zu tun", sagte der 51-Jährige und meinte damit offenbar einen Teil des Werder-Staffs auf der Tribüne. Zu den Szenen nach dem Abpfiff fügte er an: "Es war ein bisschen Hektik im Innenraum, die Emotionen gehören auch dazu."