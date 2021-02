Rafael Nadal sagt wegen Rückenproblemen auch für Acapulco ab

Anzeige

Der 20-malige Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal hat wegen anhaltender Rückenprobleme auch seine Teilnahme am ATP-Turnier in Acapulco abgesagt.

"Es ist ein schwieriges Jahr für alle und in meinem derzeitigen Gesundheitszustand, ist es unmöglich, eine so lange Reise zu machen", schrieb Nadal auf Twitter: "Ich liebe Acapulco, ich habe die vergangenen vier Jahre dort gespielt, aber dieses Jahr ist es nicht möglich. Hoffentlich im Jahr 2022!"

Bereits am Donnerstag hatte der Mallorquiner für das am Montag beginnende Turnier in Rotterdam abgesagt. (SERVICE: Der Turnierkalender im Tennis)

Schon vor den Australian Open hatte die Blessur den Weltranglistenzweiten geplagt.

In Melbourne habe er dann in der zweiten Turnierwoche schmerzfrei spielen können, schrieb der 34-Jährige. Dennoch scheiterte er im Viertelfinale am Griechen Stefanos Tsitsipas.

Im Gegensatz zu Nadal wird der deutsche Spitzenspieler Alexander Zverev in Rotterdam mit einer Wild Card an den Start gehen.