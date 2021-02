DEL: Eisbären verlieren Spitzenspiel in Bremerhaven

Die Eisbären Berlin unterliegen in Bremerhaven © FIRO/FIRO/SID

Der frühere Serienmeister Eisbären Berlin hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das zweite Spiel in Folge verloren und Vorsprung an der Spitze eingebüßt. Die Mannschaft von Trainer Serge Aubin verlor im Spitzenspiel der Nord-Gruppe bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:5 (1:1, 0:3, 2:1). Der Vorsprung der Hauptstädter auf Verfolger Bremerhaven beträgt noch fünf Punkte.