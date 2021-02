IOC-Direktor: Deutsche Bewerbung für 2036 wird "absolut begrüßt"

Man habe mit Michael Mronz, dem Macher der Initiative Rhein-Ruhr 2032, und dessen Team "hervorragend zusammengearbeitet. Das führen wir gerne fort. Wenn der Wille besteht, gehen wir partnerschaftlich in die Zukunft", so Dubi.

Der Olympiadirektor begrüßte zudem die Erklärung der Initiative Rhein-Ruhr, an den Plänen für eine Bewerbung 2032 festzuhalten. Dies mache Sinn. "Ja, denn wir würden gern mit der Initiative um Michael Mronz weiter diskutieren", erklärte Dubi, "wir können unsere Expertise in seine sehr beeindruckenden und durchdachten Planungen einbringen. Dieses Projekt ist ? und ich kenne es von Beginn an ? ein sehr starkes."

Am Mittwoch hatte das IOC allerdings das australische Brisbane zum bevorzugten Kandidaten für die Spiele in elf Jahren ernannt. Dubi erklärte: "Wenn ein Gesprächspartner eine beeindruckende, unheimlich detaillierte Studie zur Durchführung vorlegt, der Rückhalt im Sport, in der Politik und in der Bevölkerung da ist, muss man erkennen, dass sich dort eine Riesenchance eröffnet und weitere Dialoge sinnvoll sind."