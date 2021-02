Schalke 04: Spieler fordern Ablösung von Trainer Christian Gross

Der Tabellenletzte befindet sich mit nur einem Sieg aus 22 Saisonspielen im freien Fall in Richtung Liga zwei, der Abstand auf das rettende Ufer beträgt neun Zähler.

Wie SPORT1 erfuhr, hat nun auch Trainer Christian Gross den Rückhalt der Mannschaft verloren. So sollen nach der 0:4-Derbypleite gegen Dortmund Führungsspieler auf Jochen Schneider zugegangen sein und einen erneuten Trainer-Wechsel gefordert haben – doch der scheidende Sportvorstand sträubte sich noch!

Erhebliche Vorwürfe gegen Christian Gross

Dass der 66 Jahre alte Coach viele Spieler zuletzt mit falschem Namen ansprach (Kaan Erdogan statt Can Bozdogan und Massimo Schüpp statt Alessandro Schöpf), kommt in der Kabine auch nicht gut an.