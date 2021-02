KSC meldet sich im Aufstiegsrennen zurück - Regensburg siegt ohne Trainer

Der Karlsruher SC hat sich im packenden Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Die Badener gewannen am 23. Spieltag bei Darmstadt 98 1:0 (0:0) und rückten mit 39 Punkten zumindest vorerst bis auf drei Zähler an das Spitzen-Quartett (alle 42) heran.

Am Darmstädter Böllenfalltor sorgte Kyoung-Rok Choi (52.) mit seinem sehenswerten Treffer für den fünften Karlsruher Auswärtssieg in Serie. Die Lilien (25) liegen in der unteren Tabellenregion durch die zweite Pleite in Folge weiter fünf Punkte vor Rang 16.