Formel E: René Rast Vierter beim Saisonstart

Rast: "Ohne Safety Car hätten wir gewonnen"

"Ohne Safety Car hätten wir gewonnen", sagte Rast, der zwischenzeitlich hinter de Vries gelegen hatte, bei ProSieben Maxx : "Wir haben uns danach schwergetan. Ich bin nicht happy, es ist alles nicht so gut gelaufen am Ende."

Für den vierten deutschen Fahrer Maximilian Günther (BMW), der in der vergangenen Saison zwei Siege eingefahren hatte, war das Rennen zwölf Minuten vor Schluss nach einem Einschlag in die Mauer vorzeitig beendet.

Formel E von der FIA aufgewertet

In der neuen Saison geht es in der Formel E erstmals um eine WM-Krone. Die oft belächelte Elektro-Rennserie ist vom Weltverband FIA aufgewertet worden.

Der Rennkalender ist bislang allerdings nur bis Juni geplant, Fragezeichen stehen unter anderem hinter einem Rennen am Traditionsstandort Berlin. In der Pandemie fährt die Formel E auf Sicht und will notfalls WM-Läufe spontan vergeben. Bislang sind acht Rennen an sechs Standorten terminiert.