Fernando Alonso verpasst Alpine-Präsentation wegen Rad-Unfall

Der 39-jährige Spanier fehle damit am Dienstag bei der Vorstellung des Wagens, teilte das französische Team am Freitag mit.

Alonso soll trotz Kieferbruch in der Formel 1 fahren

Die neue Saison beginnt am 28. März in Bahrain, zwei Wochen zuvor finden an gleicher Stelle die offiziellen Testfahrten statt.