Darts, PDC Players Championship 2 mit van Gerwen, Schindler, Lewis-9-Darter Clemens wirft Mega-Vorsprung weg

S. Junold

Gabriel Clemens verliert beim zweiten Pro-Tour-Turnier der PDC trotz eines 5:1-Vorsprungs. Martin Schindler schlägt zwei Top-Stars. Adrian Lewis wirft einen Neun-Darter.

Gabriel Clemens hat am zweiten Tag der PDC Super Series eine bittere Pleite kassiert.

Der aktuell beste deutsche Darts-Profi unterlag in der 2. Runde des Players Championship 2 in Milton Keynes Rusty-Jake Rodriguez mit 5:6 in Legs.

Dabei hatte der "German Giant" gegen den jungen Österreicher noch mit 5:1 in Führung gelegen, brachte danach jedoch keinen Pfeil mehr im richtigen Doppel unter. Beim ersten Turnier der neuen Pro-Tour-Saison am Freitag hatte der WM-Achtelfinalist noch die Runde der letzten Acht erreicht.

Schindler schlägt Cross und Chisnall

Besser lief es am Freitag für einen anderen Deutschen. Martin Schindler schlug nacheinander Ex-Weltmeister Rob Cross (6:3), Lorenzo Pronk (6:5), und Dave Chisnall (6:4), ehe er sich im Achtelfinale dem Griechen John Michael mit 4:6 geschlagen geben musste.

Steffen Siepmann verlor in Runde zwei mit 3:6 gegen Vincent van der Voort aus den Niederlanden. Für Michael Unterbuchner (5:6 gegen Damon Heta) und Max Hopp (5:6 gegen Ian White) war bereits zum Auftakt Schluss.

Florian Hempel und Robert Marijanovic, die sich erst im Februar in der Q-School ihre Tour Cards gesichert hatten, waren an den ersten beiden Tagen der Super Series nicht am Start. (Alles Wichtige zum Darts)

Lewis wirft Neun-Darter

Nach Michael Smith am Vortag schaffte am Freitag ein weiterer Spieler das perfekte Leg. Der zweimalige Weltmeister Adrian Lewis spielte bei der 5:6-Niederlage gegen Jeff Smith in der 2. Runde einen Neun-Darter.

Für die beiden letzten Weltmeister war erneut früh Endstation. Peter Wright verlor im schottischen Duell 2:6 gegen den PDC-Debütanten Alan Soutar, Gerwyn Price unterlag Aron Beeney 5:6.

Michael van Gerwen kämpfte sich bis in die Runde der letzten 16 vor, musste sich dort aber Jonny Clayton klar mit 1:6 geschlagen geben.

Raymond van Barneveld feierte zumindest einen ersten Erfolg nach seiner Rückkehr auf die Tour. Der Niederländer gewann zunächst 6:5 gegen Ryan Murray, ehe er in der 2. Runde mit 5:6 gegen Danny Noppert 2. Runde den Kürzeren zog.

Die Ergebnisse ab dem Viertelfinale im Überblick:

Viertelfinale:

Vincent van der Voort - Steve Beaton 6:3

Callan Rydz - Ian White 6:1

Jonny Clayton - Mensur Suljovic 6:3

Nathan Aspinall - John Michael 6:4

Halbfinale:

Rydz - Aspinall 7:2

Clayton - van der Voort 7:5

Finale: