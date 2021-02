Bundesliga, Borussia Dortmund: Darum muss Watzke bleiben

Watzke wird seinen Vertrag verlängern

Watzke hat ein großes Netzwerk

Auch Watzke hat Fehler gemacht

Sicherlich: In den vergangenen 16 Jahren an der BVB-Spitze machte auch Watzke nicht immer alles richtig, traf einige falsche Entscheidungen (viele Trainerwechsel, fragwürdige Rückholaktionen) – doch der nimmermüde Arbeiter, der durchaus - so sagen Insider - ein Sturkopf sein kann, tut der Borussia mit seinem kühlen Durchblick und seinem vernünftigen Wirtschaften gerade in der Corona-Pandemie gut.