Zlatan Ibrahimovic zu LeBron James und Politik: "Halt dich raus"

Gemeinhin wird LeBron James für seine starke Haltung in politischen Frage gefeiert - aber nicht so von Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic. Dieser kritisiert die NBA-Legende.

Ibrahimovic kritisiert LeBron James für politische Äußerungen

"Es ist phänomenal in dem, was er tut", lobte "Ibra" zunächst in einem Interview mit Discovery+ in Schweden, "aber ich mag es nicht, wenn Leute einen gewissen Status haben und dann Politik machen wollen."