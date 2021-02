Borussia Dortmund: 5-Punkte-Plan der Bosse um Watzke, Rauball, Sammer und Zorc

Borussia Dortmund steht vor einem riesigen Umbruch in der Führungsetage. Doch nun deuten gleich mehrere Bosse an, dass sie länger als gedacht beim BVB sein könnten.

Trainer-Position

Watzke-Erbe

In der aktuellen Corona-Krise will sich Watzke der Verantwortung nicht entziehen – zu sehr hängt er an seinem Job und am Verein.