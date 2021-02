2. Bundesliga: Darmstadt - KSC, Regensburg - Paderborn

Der Karlsruher SC hält die Hoffnung auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Bundesliga zum Auftakt des 23. Spieltags am Leben.

Der Koreaner Kyoung-Rok Choi erlöste den KSC nach einem herrlich herausgespielten Treffer in der 52. Spielminute mit dem Führungstreffer, der letztlich für drei Punkte reichte. In der Tabelle rückte die Mannschaft von Trainer Christian Eichner zumindest vorübergehend auf drei Zähler an das punktgleiche Führungsquartett um den HSV an der Spitze heran. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)