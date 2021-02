Tencent bannt Teams vom PUBG Mobile Club Open Spring Split 2021

Schon in der Vergangenheit wurde immer wieder Kritik laut, dass bei der PMCO viele Hacker und Cheater teilnehmen. Und auch beim diesjährigen Spring Split mussten die Spieler unter betrügerischen Teams leiden. Doch Publisher Tencent scheint das Geschehen dieses Jahr besonders aufmerksam zu verfolgen. Bereits in der vergangenen Woche wurden 13 weitere Teams in der Gruppenphase vom Wettbewerb ausgeschlossen. Das Unternehmen gab jetzt bekannt, dass 44 Teams wegen Verstößen gegen die Wettbewerbsintegrität und den Verhaltenskodex disqualifiziert werden.

An den Pranger

Auf Drängen der Community gibt Tencent dieses Jahr zum ersten Mal eine Liste der disqualifizierten Teams öffentlich heraus. Sowohl der Name der Teams als auch der Verstoß werden bekannt gegeben. Bei vergangenen Splits war dies nicht der Fall, was zu viel Spekulation und falschen Anschuldigen führte. Verstöße wie beispielsweise das Nicht-Erfüllen der Wohnsitz-Anforderungen werden auch geahndet, sind jedoch in den Augen der Spieler bei weitem nicht so schlimm wie der Einsatz von verbotener Software. Hier sind alle Teams mitsamt dem Grund für den Bann: