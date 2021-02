Ferrari First: Leclerc und Sainz sollen "für das Team fahren"

Anzeige

Ferrari First: Das ist die Botschaft an die beiden Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz vier Wochen vor dem Formel-1-Saisonstart in Bahrain.

Ferrari First: Das ist die wichtigste Botschaft an die beiden Fahrer Charles Leclerc (Monaco) und Carlos Sainz (Spanien) vier Wochen vor dem Formel-1-Saisonstart in Bahrain. "Ferrari ist größer als jeder einzelne Name", sagte Teamchef Mattia Binotto im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz am Freitag: "Charles und Carlos sollen immer ihr Bestes geben, aber über allem muss der Erfolg von Ferrari stehen." Leclerc (23) und Sainz (26) sind die jüngste Fahrerpaarung bei Ferrari seit Chris Amon (Neuseeland/25) und Jacky Ickx (Belgien/23) im Jahr 1968.

Für Leclerc, der in seine dritte Saison bei Ferrari geht, und Sainz, der den zu Aston Martin abgewanderten Sebastian Vettel ersetzt, gelte auf der Strecke unbedingte Disziplin, stellte Binotto klar: "Sie sollen für das Team fahren. Wenn wir die Konstrukteurs-WM gewinnen wollen, brauchen wir Punkte von beiden." Leclerc und Sainz beteuerten, diese Ansage verstanden zu haben. "Carlos will mich schlagen, ich will ihn schlagen, aber wir müssen in jeder Situation im Auge behalten, was das Beste für Ferrari ist", sagte Leclerc.

