Bayer Leverkusen: Torwart Lennart Grill ist bisher bei der Werkself außen vor

Was ist mit Lennart Grill los? Diese Frage stellen sich in diesen Tagen viele Fans und Experten.

Vor der Saison wechselte der U21-Nationaltorwart vom 1. FC Kaiserslautern zu Bayer Leverkusen - ein Sprung von der 3. Liga in die Bundesliga. Nicht leicht, doch er entschied sich ganz bewusst für diesen Wechsel, ging davon aus, dass er in dieser Saison die Nummer 2 hinter Lukas Hradecky sein wird. (Die Tabelle der Bundesliga)

In der Hinrunde lief auch alles wie geplant. Grill stand im Kader - in der Bundesliga und in der Europa League .

Im Heimspiel gegen Mainz 05 vor zwei Wochen verletzte sich Hradecky an der Ferse und musste zur Pause ausgewechselt werden. Warum aber stand Grill da nicht im Kader? Niklas Lomb, den Bayer-Trainer Peter Bosz schon lange kennt, vertrat Hradecky von nun an im Bayer-Kasten.

Lomb spielt auch in der Europa League

Wie schon gegen Mainz stand Lomb auch in der Liga beim 1:1 am vergangenen Samstag beim FC Augsburg und in der Europa League gegen die Young Boys Bern in beiden Partien im Tor der Werkself.