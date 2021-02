Manchester City: Pep Guardiola erklärt umstrittenen Geld-Spruch

"Wir haben diese Geschichte, die uns immer begleiten wird: Der einzige Grund, warum wir Spiele gewinnen, ist das Geld", sagte der Katalane am Freitag: "Andere Klubs haben ein größeres Budget, aber wir müssen damit leben."

Manchester City will gegen West Ham weiter siegen

ManCity mit Nationalspieler Ilkay Gündogan strebt gegen West Ham United am Samstag (Premier League: Manchester City - West Ham United, Sa. ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) den 20. Pflichtspielsieg in Folge an.