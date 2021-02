Bielefeld-Trainer Neuhaus hofft auf Coup in Dortmund

Neuhaus hofft auf Überraschung in Dortmund © AFP/POOL/SID/CHRISTOF STACHE

Trainer Uwe Neuhaus vom Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld hofft bei seiner alten Liebe Borussia Dortmund am Samstag auf eine Überraschung.

Trainer Uwe Neuhaus vom Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld hofft bei seiner alten Liebe Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf eine Überraschung. Der BVB habe zwar "wahnsinnige Qualität im Kader", sagte der 61-Jährige den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Doch wenn die Arminia als Mannschaft dagegen halte und mutig spiele, "dann ist in jedem Spiel für jede Mannschaft immer etwas drin".

Dortmund sei allerdings "nach wie vor eine der Top-Mannschaften" und habe zuletzt "wieder in die Spur gefunden", gab Neuhaus zu bedenken: "Sie haben in Sevilla und auf Schalke gewonnen und sind wahrscheinlich zur Unzeit wieder in die richtige Verfassung gekommen - zumindest aus unserer Sicht."