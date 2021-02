Nach erneuter Europa-League-Enttäuschung: Chatzialexiou erwartet negative Folgen für deutschen Fußball

Joti Chatzialexiou sieht als Sportlicher Leiter Nationalmannschaften das Abschneiden der deutschen Teams in der Europa League äußerst kritisch.

Joti Chatzialexiou sieht als Sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) das Abschneiden der deutschen Teams in der Europa League äußerst kritisch. Es sei "enttäuschend, wenn sich kein deutsches Team für das Achtelfinale qualifiziert. Das sollte schon unser Anspruch sein", sagte der 45-Jährige der Sportschau.

Bayer Leverkusen war am Donnerstag am Schweizer Meister Young Boys Bern gescheitert, die TSG Hoffenheim blamierte sich gegen den norwegischen Vertreter Molde FK. Der VfL Wolfsburg war schon in der Qualifikation gegen AEK Athen, den derzeit Vierten der griechischen Liga, ausgeschieden.