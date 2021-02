DEL kommt wirtschaftlich "über die Saison" und hofft auf weitere Staatshilfe

Die Deutsche Eishockey Liga kommt in ihrer verkürzten Corona-Saison ohne zusätzliche wirtschaftliche Einschnitte über die Runden.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) kommt in ihrer verkürzten Corona-Saison ohne zusätzliche wirtschaftliche Einschnitte über die Runden und hofft auf weitere Staatshilfe. "Momentan läuft es ganz gut. Es sieht aus, dass alle Klubs über die Saison kommen", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke in einer virtuellen Pressekonferenz am Freitag.