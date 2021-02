Svensson verurteilt rassistische Anfeindungen gegen Onisiwo scharf

Mainz 05: Onisiwo von Anfeindungen schockiert

Onisiwo, als Sohn eines Nigerianers in Wien geboren, zeigte sich schockiert, "dass Menschen überhaupt so denken und so etwas schreiben. Aber selbst mit so einer fürchterlichen Nachricht dieses Ausmaßes konfrontiert zu werden, das lässt einen nicht los", sagte der 28-Jährige der Allgemeinen Zeitung: "Das ist so unangenehm und unmenschlich und so unglaublich, dass Menschen einfach nicht verstanden haben, dass so ein Denken im Fußball und überhaupt in der Welt nichts zu suchen hat."