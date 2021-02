Ski Alpin: Kira Weidle bei Abfahrt im Val di Fassa nur knapp am Podest vorbei

Kira Weidle fährt nur knapp am Podium vorbei © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Zwei Wochen nach ihrem sensationellen WM-Silber bestätigt Kira Weidle ihre starke Form in der Abfahrt. Im Val di Fassa rast sie nur hauchdünn am Podest vorbei.

Skirennläuferin Kira Weidle hat zwei Wochen nach ihrer sensationellen Fahrt zu WM-Silber in der Abfahrt eine Podestplatzierung im Weltcup nur knapp verpasst.

Weidle knapp am Podest vorbei - aber nicht zufrieden

Ihr Lauf sei "okay" gewesen, aber "ausbaufähig, da ist auf jeden Fall noch mehr drin", sagte sie in der ARD mit Blick auf die zweite Abfahrt auf der Piste "La Volata" am Samstag.