Froome meldet sich mit kleinen Schritten zurück: "Fühle mich besser und besser"

Auf dem Weg zu alter Stärke muss sich der einstige Ausnahmefahrer Chris Froome in diesen Tagen mit kleinen Schritten begnügen. Es sei nicht so verkehrt gewesen, sagte der viermalige Tour-de-France-Sieger nach der zweiten und letzten Bergankunft bei der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten: "Ich habe im Finale versucht, so lange wie möglich dranzubleiben. Es war ein guter Test für mich. Alles in allem war das ein guter Tag für uns."