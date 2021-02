Belarus: Lukaschenko von seinem Sohn als NOK-Präsident abgelöst

Wiktor Lukaschenko hat seinen Vater, den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, an der Spitze des Nationalen Olympischen Komitees abgelöst. Dies gab die Organisation am Freitag bekannt. Alexander Lukaschenko stand dem NOK seit 1997 vor. Der 66-Jährige und sein Sohn (45), zuvor NOK-Vize, wurden im vergangenen Dezember vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) von allen olympischen Aktivitäten einschließlich der Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) ausgeschlossen.

"Ich hatte nicht vor, für eine weitere Amtszeit als Chef des Nationalen Olympischen Komitees nominiert zu werden", wurde Alexander Lukaschenko auf der NOK-Webseite zitiert: "Ich bitte Sie, wenn das für Sie in Ordnung ist, für meinen ältesten Sohn zu stimmen. Ich verbürge mich für ihn. Unter seiner Führung wird es keinen Diebstahl, keine Korruption und keinen Geldmissbrauch geben. Athleten und Trainer werden freundlich und fair behandelt werden. Was mich betrifft, so werde ich weiterhin mit dem Geschehen im Sport in Kontakt bleiben."