Chelsea: Holt Tuchel Haaland und Sancho? 260-Millionen-Transferoffensive

Thomas Tuchel will beim FC Chelsea im Sommer groß einkaufen. Dabei stehen zwei Spieler besonders im Fokus. Beide spielen bei seinem Ex-Klub BVB.

Der 47-Jährige soll den Verein aus London nach der Entlassung von Vereins-Ikone Frank Lampard wieder an die Spitze der Premier League führen. ( Service: Tabellen der Premier League )

Dieser Plan scheint bisher aufzugehen: Die Blues gewannen vier der sechs Ligaspiele unter dem Deutschen, verloren keins. Als Fünfter hat Chelsea wieder Tuchfühlung zu den Qualifikationsplätzen für die Champions League aufgenommen. In der Königsklasse gewannen die Londoner zudem das Achtelfinalhinspiel bei Atlético Madrid mit 1:0. ( Service: Ergebnisse und Spielplan der Champions League )

Tuchel bekommt 260 Millionen Euro zum Einkaufen

In London setzt man großes Vertrauen in Tuchel. Der Ex-Trainer von Paris Saint-Germain soll die Deutschen Top-Einkäufe Kai Havertz und Timo Werner wieder in die Spur bringen.