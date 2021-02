1. FC Kaiserslautern: Brisante Mitgliederversammlung - was wird aus Merk?

Der 1. FC Kaiserslautern hat sportlich genug Probleme. Vor der Mitgliederversammlung drängen sich aber auch Finanzen und Personalien wieder in den Vordergrund.

Der CHECK24 Doppelpass mit Thorsten Fink und Maximilian Arnold am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Doch pünktlich zur virtuellen Mitgliederversammlung am Freitagabend droht mal wieder Ungemach am Betzenberg. Dies berichtet zumindest die Sport Bild . Dem Blatt würden Dokumente vorliegen, die eine neue wirtschaftlich besorgniserregende Situation belegen.

Hauptgrund sei ein aufgeblähter Luxus-Kader, der viel kostet, aber sportlich die vor dieser Saison ausgegebenen Ziele nicht erfüllt hat. Nur vier Siege in 25 Spielen - es droht die Regionalliga. Zudem plante der FCK demnach mit Ticket­einnahmen von 1,27 Millionen Euro. Bis Ende November nahm der Klub allerdings nur 215.665 Euro ein, 214.320 weniger als bis dahin geplant. Weil seitdem Geisterspiele laufen, wird am Saisonende etwa eine Million Euro fehlen.

Bleibt Markus Merk an der Spitze?

"Schon zu meiner Zeit begann der, als man im Höhenflug die Weichen falsch gestellt hat und in einer kleinen Form von Größenwahn mit Geld um sich geworfen hat", sagt stattdessen Andreas Buck, der mit dem FCK 1998 Deutscher Meister wurde, zu SPORT1. "Die Folge war eine sehr hohe Fluktuation an Spielern und Trainern, ohne dass der Verein selbst einen Plan hatte. So ging es Schritt für Schritt nach unten."