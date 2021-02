Ein neuer Name in der Siegerliste: Netzhoppers und Frankfurt spielen um DVV-Pokal

Wenn die Volleyballer am Sonntag um den DVV-Pokal kämpfen, wird die Liste der Sieger um einen neuen Namen erweitert. Bei den Männern steht für die United Volleys Frankfurt und die Netzhoppers KW-Bestensee (17.00 Uhr/Sport1) die Final-Premiere in der Mannheimer SAP-Arena an. Zum ersten Mal seit 2013 wird die Trophäe nicht an die Berlin Recycling Volleys oder Rekordmeister VfB Friedrichshafen gehen.