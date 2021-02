Leak von ganz oben - FaZe Clan vor Start in Rocket League?

So könnte das FaZe Clan Design in Rocket League aussehen © Twitter @ForkyRL

FaZe Clan x Rocket League?

In der zu sehenden Aufgabenliste stehen Posten wie "Rocket League Announcement". Ob der Offensichtlichkeit könnte die Aktion auch ein geplanter Fauxpas gewesen sein - der Aufmerksamkeit wegen. Der FaZe Clan ist vor allem für sein Engagement in Call of Duty und Counter Strike bekannt, unterhält aber auch Teams in anderen Titeln. Nun könnte mit Rocket League ein Game hinzukommen, das seit dem vergangenen Jahr einen zweiten Frühling erlebt.