DVV-Pokal der Frauen: Finale Potsdam vs. Schwerin auch Trainer-Duell

D. Höhr, K. Hosser, C. Paschwitz

Von Herzenswäre gab's wenig zu spüren zwischen Guillermo Naranjo Hernández vom SC Potsdam und seinem Kollegen Felix Koslowski in Diensten der Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin.

Beide Trainer gifteten was das Zeug hielt, sorgten an der Seitenlinie immer wieder für Hektik und Lautstärke, so dass nach Ende des vierten Durchgangs sowohl Koslowski als auch Naranjo Hernández die Rote Karte sahen.