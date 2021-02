Snowboard-WM: Racer peilen "zwei bis drei Medaillen" an

Podestplätze in allen sieben Saisonrennen, dazu zwei Siege durch Ramona Hofmeister: Nach starken Leistungen im Weltcup greifen die Raceboarderinnen von Snowboard Germany auch bei der WM nach den Sternen. "Zwei bis drei Medaillen", erhofft sich Sportdirektor Andreas Scheid von den neun Nominierten um Titelverteidigerin Selina Jörg in Rogla.

Im slowenischen Bacherngebirge wird im Parallel-Riesenslalom am Montag (14.00 Uhr) und im nicht mehr olympischen Parallelslalom am Dienstag (14.45 Uhr/jeweils ARD-Livestream) um Edelmetall gefahren. "Das Race-Team ist top in Form", sagt Scheid, vor allem "unseren Damen" liege der Hang in Rogla, das als Ausrichter für Zhangjiakou einsprang. Der chinesische Olympiaort für 2022 musste Corona-bedingt verzichten.