FC Bayern: Weitere Transfers nach Upamecano oder nicht?

Hört man sich vereinsintern um, erlebt man derzeit viel Zurückhaltung. Der Tenor lautet: Wir wissen gar nicht, ob wir überhaupt noch was Großes machen!

Upamecano war der Bayern-Wunschtransfer

Mit anderen Worten: Die Bayern haben ihren Wunschtransfer bereits eingetütet und begeben sich nun in Lauerstellung. Ob weitere X(X)L-Investitionen getätigt werden, ist derzeit völlig offen.

Die Gründe liegen auf der Hand: Zum einen machte in den vergangenen Monaten keiner der Bayern-Verantwortlichen um Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge oder Präsident Herbert Hainer einen Hehl daraus, dass selbst die Bayern aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten in Corona-Zeiten den Gürtel enger schnallen müssen.

Hinzukommt, dass die Bayern, Stand jetzt, keine Ablösesummen generieren. Die Verträge von David Alaba und Javi Martínez laufen am 30. Juni 2021 aus, beide verlassen den Verein nach dieser Saison ablösefrei. Einigt man sich mit Jérôme Boateng auf keine weitere Zusammenarbeit, wird der Weltmeister von 2014 ebenfalls ablösefrei gehen.

Der CHECK24 Doppelpass mit Thorsten Fink und Maximilian Arnold am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Zukunft von Tolisso beim FC Bayern ungewiss

Ein weiterer Verkaufskandidat ist Bouna Sarr, der für acht Millionen aus Marseille geholt wurde, keine Rolle spielt und zu einem Minusgeschäft werden dürfte, wenn ihn denn überhaupt ein Verein haben will. Zudem hat Sarr keine Zwänge zu gehen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat ihn mit einem gut dotierten Langzeitvertrag bis 2024 ausgestattet.

Mit Jamal Musiala wird man in den kommenden Tagen bis 2026 verlängern. Er kostet die Bayern pro Saison ab sofort fünf Millionen Euro. Bisher verdiente er im unteren sechsstelligen Bereich.

Wechselt Süle in die Premier League?

Einen Markt hat der Innenverteidiger in der Premier League, der FC Chelsea ist einer der Interessenten . Sein Vertrag läuft 2022 aus, ein vorzeitiger Verkauf könnte über 25 Millionen Euro in die Kassen spülen. Aus seinem nahen Umfeld ist zu hören: Ein Verkauf im Sommer ist ebenso möglich wie eine Vertragsverlängerung. Allerdings nur zu deutlich besseren Bezügen.

Der Bayern-Fokus liegt auf ablösefreien Spielern

Nach SPORT1 -Informationen hat sich Union Berlin für Leon Dajaku eine Kaufoption in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro gesichert. Unsichere Personalien, unsichere Kalkulation!

Der Bayern-Fokus auf dem Transfermarkt liegt daher auf ablösefreien Spielern. Mit Omar Richards (23/Reading) kommt ein ablösefreier Linksverteidiger, der auch in der Innenverteidigung spielen kann. Mit dem Engländer besteht eine Transfervereinbarung.

Neuhaus kann sich Wechsel zu Bayern vorstellen

Was für das vorsichtige und abwartende Handeln der Bayern auf dem Transfermarkt spricht: Das Interesse an Supertalent Eduardo Camavinga (18/Stade Rennes) ist weiterhin vorhanden. Konkrete Verhandlungen sind aber in weiter Ferne. Ein Grund: Der Franzose (Vertrag bis 2022) soll im Sommer über 40 Millionen Euro kosten.