Bundesliga-Debakel in UEFA-Fünfjahreswertung! Deutsche Teams schmieren ab

Das Abschneiden der Bundesliga in Champions League und Europa League sorgt für ein Debakel in der Fünfjahreswertung. Nur Bayern und BVB gelingen Lichtblicke.

Nach der Zwischenrunde in der Europa League und den Achtelfinal-Hinspielen in der Champions League steht die Bundesliga in der Fünfjahreswertung der UEFA beschämend schwach da. (Ergebnisse und Spielplan der Europa League)