Golf: Woods in anderes Krankenhaus verlegt

Tiger Woods wurde in ein anderes Krankenhaus verlegt © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/DAVID MCNEW

Golf-Superstar Tiger Woods ist gut zwei Tage nach seinem schweren Autounfall nahe Los Angeles in ein anderes Krankenhaus gebracht worden.

Los Angeles (SID) - Golf-Superstar Tiger Woods ist gut zwei Tage nach seinem schweren Autounfall nahe Los Angeles, bei dem er schwere Beinverletzungen erlitt, in ein anderes Krankenhaus gebracht worden. "Mr. Tiger Woods wurde zur weiteren orthopädischen Versorgung und Genesung in das Cedars-Sinai Medical Center verlegt", erklärte Anish Mahajan, Geschäftsführer des Harbor UCLA-Medical Center, in das der 45-jährige Woods zunächst gebracht worden war.