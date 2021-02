Dopingexperimente an DDR-Freizeitsportlern zugunsten der Stars

Anzeige

In der DDR sind an Freizeitsportlern in großem Stil Eingriffe und Behandlungen durchgeführt worden, die den Stars nicht zugemutet werden sollten.

In der DDR sind an Freizeitsportlern in großem Stil Eingriffe und Behandlungen durchgeführt worden, die den Stars der Szene nicht zugemutet werden sollten. Das ist die Quintessenz einer Recherche der ARD-Dopingredaktion, deren Ergebnisse in der Dokumentation "Menschenversuche ? Die heimlichen Experimente im DDR-Sport" am Freitagabend (19.05 Uhr/ARD) zusammengefasst werden.

"Wenn wir davon ausgehen, dass über einen Zeitraum von etwa 20 Jahren am FKS (Forschungsinstitut für Körperkultur und Sport in Leipzig; d.Red.) Forschungskonzeptionen in einer großen Fülle entwickelt und durchgeführt wurden, dann reden wir hier nicht von Einzelpersonen, sondern von mehreren hundert", sagte Anne Drescher, Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Mecklenburg-Vorpommern, die seit Jahren auch zu Betroffenen aus dem Sport forscht.

Mehrere damalige "Volkssportprobanden" verwiesen gegenüber dem ARD-Team auf die verordnete Einnahme von Präparaten (u.a. Depot-Turinabol und das nicht für den Einsatz am Menschen zugelassene STS 648) sowie die Durchführung von Muskel- oder Leberbiopsien. Bilder dieser extrem schmerzhaften Prozedur sind auch in einem geheimen Film von 1976 enthalten, der nur für die Mitglieder des SED-Politbüros bestimmt war und welcher der ARD-Dopingredaktion vorliegt.

Oftmals wollten die Probanden ihren Teil zum sportlichen Erfolg der DDR-Spitzenathleten beitragen, das geringe Entgelt für ihre Leistungen trug den makaberen Beinamen "Fleischgeld" - später bezahlten und bezahlen die Ausgewählten unter anderem mit Depressionen oder chronischem physischen Leid für ihren Einsatz.

"Ich hatte das Gefühl, ich bin unter Drogen: Ich kann laufen, weiß gar nicht mehr, wo der Ausschalter ist. Wie eine Maschine. Ich habe mich von mir selbst entfremdet gefühlt", erklärte ein Proband in der Dokumentation und kam zu dem Schluss: "Es sind Menschenversuche gewesen."