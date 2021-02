Borussia Dortmund: BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke überdenkt Amtszeit-Ende

Wegen der Corona-Krise sieht sich Hans-Joachim Watzke bei Borussia Dortmund in besonderer Verantwortung - und überdenkt seinen Abgang als Geschäftsführer.

Von wegen womöglich in den Ruhestand als Strippenzieher beim BVB:

Wegen der Corona-Pandemie zieht sich Hans-Joachim Watzke bei Borussia Dortmund einen Verbleib als Geschäftsführer über das angedachte Ende seiner Amtszeit 2022 hinaus in Erwägung.

"Ich kenne meine Verantwortung gegenüber diesem Verein sehr genau. Es ist völlig ausgeschlossen, dass ich in der größten Krise von Bord gehe", erklärte der 61-Jährige, seit 2005 im Amt, nun in einem Interview mit dem Handelsblatt (Freitagsausgabe).

Zwar fügte Watzke an, dazu noch keine grundsätzliche Entscheidung getroffen zu haben. Allerdings: Sein Abschied Ende 2022 sei "zumindest nicht mehr so tief in meinen Gedanken wie vor der Pandemie", meinte er.