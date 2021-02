NBA, Minnesota Timberwolves: Malik Beasley mit Sperre nach Gewalt-Vorfall

Malik Beasley: Wolves-Star verurteilt und gesperrt

"Ich werde mir diese Zeit nehmen, um über meine Entscheidungen nachzudenken", sagte Beasley nun, der in den 33 Spielen dieser Saison bislang 20,5 Punkte im Schnitt erzielt hatte, zu The Athletic.

Und fügte an: "Ich entschuldige mich bei all den großartigen Fans da draußen, die mich in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben, und ich verspreche, dass ich sehr bald als besserer Mensch zurückkommen werde."