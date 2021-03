Jahkeele Marshall-Rutty, FC Bayern: Ist das der neue Alphonso Davies?

Während Davies in München Wellen schlägt, wächst in Toronto ein weiteres junges Talent heran. Die Rede ist von Jahkeele Marshall-Rutty. Mit 16 Jahren wurde er im Januar zum ersten Mal ins Trainingscamp der kanadischen Nationalmannschaft berufen. Damit war er der jüngste Nominierte aller Zeiten, denn er war fünf Tage jünger als Davies.

Top-Klubs haben Marshall-Rutty auf dem Zettel

"Er ist bei Bayern München und hat so viel erreicht, das ist klar. Er hat jungen Spielern wie mir den Weg geebnet. Aber ich denke, das Wichtigste, wenn man jünger ist, ist, sich auf den Fußball zu konzentrieren. Der ganze Kram mit der jungen Geschichte ist am Ende des Tages nicht wirklich wichtig."

All diese Mannschaften sehen in Marshall-Rutty wohl das nächste kanadische Juwel.

Marshall-Rutty: In Basketballschuhen zum ersten Training

Kurios: Marshall-Rutty fing erst vor acht Jahren mit dem Fußballspielen an. In Basketballschuhen kam er zu seinem ersten Training. Von nun an ging es für ihn steil bergauf. Mit zwölf Jahren glänzte er bereits bei einem Turnier in Dallas, als es gegen spanische Teams ging.