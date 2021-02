Skispringerin Vogt nicht im Aufgebot für Teamspringen

Carina Vogt wird nach ihrem schwachen Abschneiden im Einzelwettbewerb von der Normalschanze in Oberstdorf am Freitag nicht im Teamspringen antreten.

Die zweimalige Skisprung-Weltmeisterin Carina Vogt wird nach ihrem schwachen Abschneiden im Einzelwettbewerb von der Normalschanze der Nordischen WM in Oberstdorf am Freitag nicht im Teamspringen antreten. Nach kurzer Absprache nahm Bundestrainer Andreas Bauer die 29-Jährige vom SC Degenfeld am Donnerstagabend aus dem Aufgebot des Titelverteidigers, stattdessen wird Luisa Görlich (Lauscha) ihr WM-Debüt feiern.