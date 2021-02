Skispringen: Deutsche Frauen umd Althaus mit schlechtestem WM-Ergebnis

Die deutschen Skispringerinnen sind mit dem schwächsten Ergebnis ihrer WM-Geschichte in die Titelkämpfe in Oberstdorf gestartet.

"Natürlich war das kein guter Tag. Wir haben seit 2013 bei jedem Großereignis immer eine Medaille geholt", sagte Bundestrainer Andreas Bauer in der ARD: "Dass irgendwann der Tag kommen wird, an dem die Serie reißt, war klar. Aber hier zu Hause in Oberstdorf tut es schon weh, das muss ich ehrlich sagen."