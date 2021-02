Europa League: Bayer Leverkusen - Young Boys Bern 0:2, Lomb mit Mega-Patzer

Bayer Leverkusen hat seine letzte Titelchance verspielt. In der Europa League scheitert das Team an den Young Boys Bern. Die Bayer-Krise verschärft sich.

"Die Enttäuschung ist natürlich sehr groß. Das ist natürlich nicht unser Anspruch. Wir haben uns mehr vorgenommen und wollten weiterkommen", erklärte Verteidiger Jonathan Tah bei RTL Nitro . "Zur Zeit ist es nicht so einfach wie in der Hinrunde. Wir müssen deshalb über Leidenschaft kommen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir nicht alles gegeben haben."

Leverkusens Torwart Niklas Lomb, der bereits im Bundesligaspiel am vergangenen Sonntag beim FC Augsburg mit einer Slapstick-Einlage das 0:1 verschuldet hatte, leitete die Pleite mit einem Mega-Patzer ein. Eine Flanke ließ der Vertreter des verletzten Stammkeepers Lukas Hradecky fallen und ermöglichte so Jordan Siebatcheu das 1:0 aus einem Meter (47.). Später erhöhte Christian Fassnacht nach einem Konter (86.). ( Spielplan und Ergebnisse der Europa League )

Damit hat Bayer im Jahr 2021 in 13 Pflichtspielen nur drei Siege geholt und nun alle Titelchancen verspielt. Im DFB-Pokal ist das Team raus und in der Bundesliga ist Tabellenführer FC Bayern längst enteilt. Ist es also eine verlorene Saison? "Nein", fand Tah nach der Blamage.

Bayer-Stars fehlen die Ideen

Lomb lässt Flanke fallen, Bern bedankt sich

In der 15. Minute scheiterte Leon Bailey per Distanzschuss an Keeper David van Ballmoos. In der 39. Minute klärte Silvan Hefti vor dem wartenden Patrik Schick.