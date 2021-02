Europa League: TSG Hoffenheim - Molde FK 0:2, Hoeneß-Elf scheidet aus

Die TSG Hoffenheim scheidet in der Europa League gegen Molde aus. Während der Bundesligist an seinem Chancenwucher scheitert, reichen den Gästen zwei Torschüsse.

Die Kraichgauer verloren in der Europa League im Zwischenrunden-Rückspiel gegen Molde FK im eigenen Stadion mit 0:2 (0:1) und schieden damit nach dem 3:3 im Hinspiel aus. Eirik Ulland Andersen schoss die Norweger mit einem Doppelpack weiter (20./90.+4). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Dabei hatte der Bundesligist große Pläne und wollte erstmals in der Vereinsgeschichte in das Achtelfinale eines internationalen Wettbewerbs einziehen.

Trainer Sebastian Hoeneß nahm im Vergleich zum souveränen 4:0-Erfolg gegen Werder Bremen am vergangenen Sonntag nur eine Veränderung in der Startelf vor. Statt Kasim Adams rückte Kapitän Kevin Vogt wieder in die Dreierkette.