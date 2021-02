2. Bundesliga heute LIVE mit Darmstadt, Karlsruhe, Paderborn im TV, Stream, Ticker

Philipp Hofmann (l.) und der KSC gastieren in Darmstadt © Imago

Der Karlsruher SC kann mit einem Sieg bei Darmstadt 98 den Rückstand auf die Aufstiegsplätze vorerst verkleinern. Der SC Paderborn ist in Regensburg gefordert.

Der Karlsruher SC eröffnet den 23. Spieltag der 2. Bundesliga mit einem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98. In einem turbulenten Hinspiel verloren die Badener erst in der Nachspielzeit mit 3:4. Nun will sich der KSC dafür revanchieren.