Kroos, Süle und Co.: Emotionales Video gegen Hassbotschaften

Toni Kroos und Niklas Süle setzen sich mit anderen Profis in einem emotionalen Video gegen Hassbotschaften in den Sozialen Medien ein.

Die Fußball-Nationalspieler Toni Kroos und Niklas Süle setzen sich mit anderen Profis in einem emotionalen Video gegen Hassbotschaften in den Sozialen Medien ein. "Wir schätzen deine Meinung. Aber Hass ist keine Option. Hinter jedem Bildschirm ist ein Mensch", heißt es am Ende des 1:44 Minuten langen Videos, in dem die Stars gegen sie gerichtete Hassbotschaften aus dem Netz vorlesen.