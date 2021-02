Manchester City: Pep Guardiola verhöhnt den Fußball - SPORT1 Kommentar

Trainer Pep Guardiola brüstet sich mit dem vielen Geld von Manchester City. Mit Blick aufs Financial Fair Play blanker Hohn, schreibt SPORT1 Head of Newsroom Maximilian Miguletz.

Was erstaunlich ehrlich daherkam, war womöglich als Spitze gemeint gegen all jene Kritiker, die den Erfolg der Skyblues allein in den Transferexzessen begründet sehen. So viel trockenster Sarkasmus sei dem Spanier unterstellt.