LoR: Für Demacia! Prinz Jarvan IV betritt das Schlachtfeld

Mit der am 3. März erscheinenden neuen Erweiterung "Imperien der Aufgestiegenen" wird mit Shurima die insgesamt neunte Region aus dem League-of-Legends-Universum in das Kartenspiel-Sequel Legends of Runeterra eingeführt. Damit scheint der Fokus der neuen Expansion gesetzt, die restlichen Regionen werden, was neue Champions angeht, mehr oder weniger vernachlässigt.