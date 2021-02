BVB: So denkt Michael Zorc über Raiola-Aussagen zu Erling Haaland

Jetzt hat sein Berater Mino Raiola die Gerüchte um einen möglichen Wechsel noch einmal angeheizt. In einem Interview mit BBC sagte der 53 Jahre alte Star-Agent: "Nur maximal zehn Vereine können es sich leisten, Haaland zu kaufen und ihm die Plattform zu geben, die man nach einem Verein in Dortmund braucht. Und vier dieser Vereine kommen aus England."

Zorc reagiert auf Raiola-Aussagen zu Haaland

Haaland: BVB-Ausstiegsklausel im Sommer 2022

Fakt ist: Tormaschine Haaland (43 Treffer in 43 BVB-Spielen) hat in seinem bis 2024 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel. Diese liegt nach SPORT1 -Informationen bei 75 Millionen Euro und greift allerdings erst im Sommer 2022.

"Wir sind happy, dass Erling hier ist und seinen Wert für uns in den letzten Spielen wieder unter Beweis gestellt hat", sagt Zorc auf SPORT1-Nachfrage. "Wir planen weiter mit ihm. Und er fühlt sich, glaube ich, auch nicht so unwohl hier in Dortmund. Diese ganzen Rechenspiele, was mal wird wenn, stellen wir irgendwann an. Das ist jetzt aber der falsche Zeitpunkt. Wir alle hier im Verein gehen vom Erreichen der Champions League aus." (Die Tabelle der Bundesliga)