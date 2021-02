Liverpool-Torhüter Alisson trauert um seinen Vater

Rio de Janeiro (SID) - Brasiliens Fußball-Startorhüter Alisson trauert um seinen Vater. Der 28-Jährige, bei Englands Meister FC Liverpool und in der Nationalmannschaft seit Jahren Stammkeeper, bekam am Donnerstag die traurige Nachricht, dass Jose Agostinho Becker in einem See auf dem Landgut der Familie ertrunken ist. Freunde hatten den Leichnam des 57-Jährigen am späten Mittwochabend nach stundenlanger Suche gefunden.